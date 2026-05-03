Агентство "Москва": 12 человек спасли из воды после опрокидывания катера в Красногорске

Катер с людьми перевернулся в Павшинской пойме в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на свой источник.

Уточняется, что всего на борту судна было 12 человек. В итоге спасатели достали из воды 7 детей и 5 взрослых, все они были в спасательных жилетах. Спасенных передали медикам.

Ранее круизный катер перевернулся в штате Мадхья-Прадеш в Индии. Уточнялось, что на борту судна было более чем 30 пассажиров.

В результате происшествия погибли четыре человека, по меньшей мере 15 человек числятся пропавшими без вести. Подробности ЧП выясняются.

