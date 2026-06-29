Собянин сообщил об отражении атаки пятого БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Нейтрализован еще один дрон, который летел на Москву днем в понедельник, 29 июня. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.

Утром 29 июня были уничтожены два вражеских беспилотника, которые попытались пробиться в воздушное пространство столичного региона. Их перехватили силы ПВО Минобороны. Спустя время была отражена атака еще двух дронов, летевших на Москву.

Из-за этого аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Особый режим работы связан с действующими ограничениями на использование воздушного пространства. В связи с этим пассажиров предупредили о возможном внесении изменений в расписание рейсов.

