Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 15:04

Политика

Украинский суд отверг просьбу Ермака о снятии электронного браслета

Фото: ТАСС/EPA/MAXYM MARUSENKO

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в изменении меры пресечения. Он продолжит носить электронный браслет. Об этом сообщил ВАКС в своем телеграм-канале.

Ранее Ермаку предъявили обвинение в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Утверждалось, что преступная группа, в которой он мог участвовать, узаконила 460 миллионов гривен (779 миллионов рублей. – Прим. ред.). Тем не менее экс-глава офиса украинского президента вину не признал.

В мае 2026 года Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение отправить политика под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). Спустя четыре дня он вышел из СИЗО под залог. Известно, что все это время он находился в платной камере.

Позже Ермак признался, что, находясь под стражей, читал книгу о президенте США Дональде Трампе. В ней рассказывалась история победы главы Белого дома на первых выборах.

Читайте также


судыполитиказа рубежом

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

Кому стоит быть внимательнее в ретроградный Меркурий летом 2026 года?

Период напомнит о незакрытых проблемах с близкими и вопросах наследства

Острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака

Читать
закрыть

Почему Луна станет "клубничной" 29 июня?

Спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и примет алый оттенок

Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов

Читать
закрыть

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика