Украинский суд отверг просьбу Ермака о снятии электронного браслета

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в изменении меры пресечения. Он продолжит носить электронный браслет. Об этом сообщил ВАКС в своем телеграм-канале.

Ранее Ермаку предъявили обвинение в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Утверждалось, что преступная группа, в которой он мог участвовать, узаконила 460 миллионов гривен (779 миллионов рублей. – Прим. ред.). Тем не менее экс-глава офиса украинского президента вину не признал.

В мае 2026 года Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение отправить политика под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). Спустя четыре дня он вышел из СИЗО под залог. Известно, что все это время он находился в платной камере.

Позже Ермак признался, что, находясь под стражей, читал книгу о президенте США Дональде Трампе. В ней рассказывалась история победы главы Белого дома на первых выборах.