15 мая, 13:24

Политика

Экс-глава офиса Зеленского Ермак оказался в платной VIP-камере СИЗО

Фото: ТАСС/EPA/MAXYM MARUSENKO

Бывший руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел ночь в платной VIP-камере СИЗО, стоимость которой составляет 450 долларов в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Минюста страны.

Помещение оснащено телевизором и холодильником. Известно, что оплату камеры произвел адвокат Ермака Андрей Фомин.

На Украине существует система платных VIP-камер в СИЗО, которые отличаются улучшенными бытовыми условиями. Деньги, вырученные от аренды таких объектов, направляются на ремонт обычных камер.

Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере 140 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов. – Прим. ред.) 14 мая за легализацию денег при строительстве коттеджного поселка с частными резиденциями в селе Козин Киевской области.

Утверждалось, что преступная группа, участником которой стал экс-глава офиса украинского лидера, узаконила 460 миллионов гривен (779 миллионов рублей. – Прим. ред.). По данным СМИ, фигурантом уголовного дела может стать и Зеленский.

При этом сам Ермак отверг обвинения и указал, что у него нет денег для внесения залога, однако "достаточно знакомых и друзей", которые могли бы внести данную сумму за него.

