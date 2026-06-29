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29 июня, 14:45

Политика

Захарова прокомментировала отмену Финляндией запрета на ввоз ядерного оружия

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Финляндия, отменив запрет на ввоз и размещение ядерного оружия, вынудит Россию принять ответные меры политического и военно-технического характера. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приведены на сайте ведомства.

Речь идет о законопроекте, внесенном премьер-министром республики Петтери Орпо. Парламент страны одобрил норму 17 июня, а президент Александр Стубб утвердил ее 26-го числа.

"Итоги голосования <...> представляют собой сколь яркую, столь и неприглядную картину победы глубоко укоренившейся в Финляндии за последние несколько лет слепой русофобии над присущим финнам, как нам всегда казалось, прагматичным здравомыслием", – указала Захарова.

По мнению дипломата, Хельсинки таким образом официально заявили о готовности участвовать в программе ядерного сдерживания НАТО. В частности, отказ Финляндии от политики нейтралитета и ее решение вступить в Альянс привели к тому, что страна теперь может стать инструментом для реализации ядерных амбиций агрессивной милитаристской организации.

Вместе с тем представитель российского МИД напомнила о неоднократных заявлениях со стороны финских властей об отсутствии прямой военной угрозы от РФ. В таком контексте решение Хельсинки кажется еще более необоснованным.

"Данное решение <...> потребует от России дополнительных мер реагирования <...>. И такие меры, пусть никто не сомневается, будут своевременно и эффективно приняты. В этой связи финскому народу стоило бы задуматься: приведет ли это решение их элит к повышению безопасности самой Финляндии?" – добавила дипломат.

При этом ранее Стубб заявил о необходимости восстановить отношения с Россией после завершения украинского конфликта. Он отметил, что власти страны на протяжении нескольких лет обсуждают возможность налаживания контактов с Москвой на более высоком уровне.

Однако министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркивала, что считает Россию давней угрозой для безопасности Европы. По ее словам, европейским странам нужно сплотиться перед лицом этой угрозы.

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