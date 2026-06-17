Трамп заявил о желании США заключить с РФ и КНР соглашение о сокращении ядерных арсеналов

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Соединенные Штаты хотели бы заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении арсеналов ядерного оружия. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс‑конференции в рамках саммита "Группы семи" (G7) во Франции.

Он отметил, что США обладают крупнейшим арсеналом ядерного оружия, Россия занимает второе место, а Китай активно наращивает данные виды вооружений. По мнению Трампа, через 5 лет Пекин может сравняться с Вашингтоном и Москвой.

Американский лидер подчеркнул, что соглашение о денуклеаризации стало бы великолепным решением. По его словам, странам не нужно "иметь возможность взорвать весь мир 300 раз", такая ситуация выглядит "ужасной".

"Если бы мы могли заключить соглашение о денуклеаризации, я был бы в восторге. И одна из этих двух сторон очень хочет этого. Скажу вам: вторая сторона не так уж этого хочет, а вам нужны обе", – указал глава Белого дома.

Ранее в Госдепартаменте США подчеркивали, что страна сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и его столпам – разоружению, нераспространению и мирному использованию атома. При этом Вашингтон выражал сожаления в связи с тем, что страны – участницы Договора не смогли достичь консенсуса по итоговому документу.