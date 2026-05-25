Госдеп заявил, что США сохраняют приверженность ДНЯО

США сохраняют приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и его столпам – разоружению, нераспространению и мирному использованию атома. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Томас Пиготт.

По его словам, Вашингтон сожалеет, что страны – участницы Договора не смогли достичь консенсуса по итоговому документу на фоне продолжающегося несоблюдения Ираном условий соглашения о гарантиях с МАГАТЭ.

Пиготт подчеркнул, что неспособность некоторых стран серьезно относиться к угрозам, исходящим от Ирана, будет учитываться в дальнейшем взаимодействии с США.

Ранее в МИД РФ заявили, что страны Запада препятствовали диалогу на конференции по ДНЯО в Нью-Йорке и продвигали деструктивную повестку дня. В частности, страны Евросоюза и члены НАТО сосредоточили свое внимание на критике России, Ирана, Китая и КНДР.

В ведомстве также отметили, что новое руководство Ирана, как и прежнее, согласно с тем, что Тегеран не должен иметь ядерное оружие. По словам дипломатов, Иран никогда не отказывался от обязательств по ДНЯО.