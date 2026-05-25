Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04:56

Политика

Госдеп заявил, что США сохраняют приверженность ДНЯО

Фото: depositphotos/teamtime

США сохраняют приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и его столпам – разоружению, нераспространению и мирному использованию атома. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Томас Пиготт.

По его словам, Вашингтон сожалеет, что страны – участницы Договора не смогли достичь консенсуса по итоговому документу на фоне продолжающегося несоблюдения Ираном условий соглашения о гарантиях с МАГАТЭ.

Пиготт подчеркнул, что неспособность некоторых стран серьезно относиться к угрозам, исходящим от Ирана, будет учитываться в дальнейшем взаимодействии с США.

Ранее в МИД РФ заявили, что страны Запада препятствовали диалогу на конференции по ДНЯО в Нью-Йорке и продвигали деструктивную повестку дня. В частности, страны Евросоюза и члены НАТО сосредоточили свое внимание на критике России, Ирана, Китая и КНДР.

В ведомстве также отметили, что новое руководство Ирана, как и прежнее, согласно с тем, что Тегеран не должен иметь ядерное оружие. По словам дипломатов, Иран никогда не отказывался от обязательств по ДНЯО.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика