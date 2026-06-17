Депутат Саблин заявил, что Москва формирует во Внукове образовательную среду нового уровня

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Строительство новых школ в районе Внуково отражает новый подход Москвы к развитию быстрорастущих районов: вместе с жильем здесь формируется полноценная образовательная среда для учебы, творчества, спорта и раннего знакомства с профессиями. Об этом рассказал Герой России, депутат Государственной думы Российской Федерации, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Саблин.

Ранее Сергей Собянин сообщил об открытии к 1 сентября новой школы по адресу улица Бориса Пастернака, дом 4а. Учебное заведение, рассчитанное на 2 100 детей, войдет в состав школы № 1788. Как уточнил Саблин, помимо школы на улице Бориса Пастернака, которая станет одним из крупнейших образовательных объектов ТиНАО, в районе Внуково к началу учебного года также откроется школа на бульваре Андрея Тарковского, рассчитанная на 1 470 мест.

Депутат Госдумы отметил, что новые учебные заведения, которые возводятся в районах ТиНАО, показывают, как изменился подход города к формированию образовательной среды. Если раньше школа в первую очередь воспринималась как место для уроков, то сегодня она становится пространством всестороннего развития ребенка: с лабораториями, цифровыми и инженерными направлениями, спортивными, творческими и общественными зонами.

"Запуск двух школ в районе Внуково – часть обязательств перед жителями округа. Их строительство было включено в "Народную программу" партии "Единая Россия". Сегодня мы видим результат совместной работы города, строителей, депутатского корпуса и общественности. Учебные заведения проектируются и строятся с учетом того, как живет район, сколько здесь семей с детьми и какие возможности должны быть у школьников рядом с домом. За два года в Троицком и Новомосковском административных округах построили более 30 образовательных объектов, в том числе в прошлом году появилось 15 школ и детских садов", – сказал Саблин.

При этом он подчеркнул, что Москва последовательно переходит от строительства отдельных социальных объектов к созданию полноценной инфраструктуры для жизни. В этой логике школа становится одним из центров притяжения района: здесь ребенок учится, занимается спортом и творчеством, знакомится с современными профессиями и пробует себя в разных направлениях еще во время обучения.

Всего в столице в этом учебном году было открыто 49 новых образовательных учреждений – 22 школы, 21 детский сад и шесть образовательных комплексов с дошкольными отделениями. Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

До этого Собянин рассказал, что к 2027 году в столице будет реконструировано здание детской музыкальной школы имени Д. Б. Кабалевского в Тверском районе. Там заменят стекла, украсят фасад, укрепят фундамент и расширят площадь объекта. После ремонта в образовательном учреждении смогут обучаться 347 ребят.

