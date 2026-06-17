Трамп заявил, что восстановление санкций против нефти РФ зависит от динамики цен

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Восстановление американских санкций против нефти из России находится на рассмотрении и зависит от динамики цен на нефть. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьером Индии Нарендрой Моди.

"Мы рассматриваем этот вопрос. Посмотрим, как низко упадут цены на нефть", – приводит слова американского лидера РИА Новости.

Трамп ранее заявил о возможном возобновлении санкций против российской нефти. По его словам, ограничения были сняты, чтобы не препятствовать поставкам. Однако теперь ситуация может измениться. При этом конкретные сроки и условия возможного возврата санкций он не уточнил.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио также подчеркивал, что Соединенные Штаты хотели бы прекратить продление лицензий на поставки российской нефти. По его словам, это зависит от обстоятельств "на тот момент".