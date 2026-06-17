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17 июня, 15:24

Мэр Москвы

Сергей Собянин: новая школа во Внукове откроется 1 сентября

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новая школа в районе Внуково в ТиНАО примет учеников уже 1 сентября. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Объект станет частью школы № 1788. Здание расположено по адресу улица Бориса Пастернака, 4а. Там смогут учиться, заниматься спортом и творчеством 2,1 тысячи школьников.

В здании сделали два главных входа для учеников разного возраста, рассказал мэр. Возле школы обустроили пространство для занятий спортом и спокойного отдыха. Например, там сделали полосу препятствий, установили велотренажеры и тренажеры для гребли. А для младшеклассников разместили игровые зоны.

Градоначальник добавил, что за последние годы во Внукове возвели уже 5 школ и 7 детских садов. Еще 6 строят сейчас.

Кроме того, в районе запущены метро и МЦД с городскими вокзалами Внуково, Кокошкино, Мичуринец, Крекшино, Толстопальцево и Санино. Там же появилась развязка на Минском шоссе у городского вокзала Внуково. Сейчас строится дублер Боровского шоссе с развязкой на пересечении трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с Новоорловской улицей. В дальнейшем также появится улица от Зайцевского шоссе до станции Кокошкино.

Помимо этого, во Внукове появилась новая поликлиника, а еще одна была обновлена. Реконструирована музыкальная школа имени Б. Л. Пастернака, благоустроена территория возле культурного центра "Внуково".

Там же появились два центра московского долголетия, спортивные площадки и скейт-парк. Заработало и пожарное депо. В процессе строительства находятся лыжная трасса, круглогодичная спортплощадка, Центр сборных команд Российской федерации баскетбола.

Ранее Собянин сообщил, что к 2027 году в Москве реконструируют здание детской музыкальной школы имени Д. Б. Кабалевского в Тверском районе. Там заменят стекла, украсят фасад, укрепят фундамент и расширят площадь объекта. После ремонта в образовательном учреждении смогут обучаться 347 ребят.

Собянин рассказал, какой станет обновленная музыкальная школа имени Кабалевского

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