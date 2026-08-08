Собянин: в Москве реализуют 250 проектов КРТ с созданием более 423 тысяч рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве реализуют 250 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил в МАХ Сергей Собянин.

В рамках реализации проектов планируется построить около 38,5 миллиона квадратных метров недвижимости и создать более 423 тысяч рабочих мест. По словам мэра, программа КРТ стала одним из ключевых элементов градостроительной политики столицы. Сейчас одобренные проекты находятся на разных стадиях реализации.

На Москву приходится 23% от общего числа проектов КРТ в России и такого же объема недвижимости, который планируется построить с использованием этого механизма.

Ранее Собянин сообщил, что за семь месяцев 2026 года в Москве ввели 8,1 миллиона квадратных метров недвижимости, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом годовой прогноз – 16,1 миллиона. С 2011 года в столице построено 172,7 миллиона квадратных метров, включая 75,4 миллиона жилья.