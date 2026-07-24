Файзуллин: около 100 млн "квадратов" жилья планируется построить в РФ в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России в 2026 году построят около 100 миллионов квадратных метров жилья. Об этом заявил ТАСС министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин в ходе поездки в Чечню.

"Задача стоит построить примерно 100 миллионов квадратных метров (жилья в России. – Прим. ред.). И регионы к этому вводу поэтапно идут", – сказал Файзуллин.

Министр отметил, что есть некоторые сложности в области логистики и обеспечения безопасности строительства. Тем не менее, как подчеркнул он, все задачи будут выполнены.

Ранее глава комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов сообщил, что в столице за первую половину текущего года в рамках программы реновации возвели на 33% больше жилья, чем за аналогичный период 2025-го. Общая площадь домов превышает 650 тысяч квадратных метров, новостройки появились в 27 районах девяти округов Москвы.