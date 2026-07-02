Строительство жилого комплекса по реновации началось в Лефортове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возведение нового многоквартирного жилого дома началось по программе реновации в Лефортове на юго-востоке столицы. Об этом заявил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Дом, рассчитанный на 393 квартиры. Он появится на месте снесенных зданий на Авиамоторной улице. Общая площадь сооружения превысит 41 тысячу квадратных метров.

По своей конфигурации здание будет напоминать букву "С", создавая таким образом тихий двор без машин с детской и спортивной площадками, а также пешеходной зоной. Комплекс будет состоять из 6 секций переменной этажности. В угловой части между 4-й и 5-й секциями предусмотрен сквозной проход в сторону Авиамоторной улицы. С торца первой секции появится одноэтажный блок въезда в подземный паркинг.

"На объекте завершены работы по устройству фундамента, строители приступили к возведению монолитных конструкций надземной части здания", – рассказал Овчинский.

Будущая новостройка появится в месте с развитой инфраструктурой – всего в 10 минутах ходьбы находятся станции метро "Авиамоторная" и МЦД-3 Сортировочная. Также за 15 минут можно дойти пешком до метро "Лефортово". Непосредственно возле нового дома находятся автобусная и трамвайные остановки. Вокруг новостройки есть медучреждения, образовательные учреждения, супермаркеты, кафе и так далее.

"Столичный стандарт качества строительства обеспечивает системная работа "Контроля Москвы". Мосгосстройнадзор выдал разрешение на возведение дома по программе реновации в мае текущего года", – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

По его словам, застройщик уже уведомил ведомство о начале работ, после чего специалисты "Контроля Москвы" составили программу проверок.

Дом возводится при помощи монолитной технологии, а его экстерьер спроектирован в белом и лососево-красном цветах. Облик здания также дополнят детали темных тонов. Фасад первого этажа облицуют плиткой антрацитово-серого оттенка, а по внешней стороне его задекорируют геометричной аркатурой.

Ранее стало известно, что свыше 3,4 тысячи москвичей уже получили жилье по реновации в Лосиноостровском районе с начала реализации программы. Переселение жителей в этом районе началось в 2020 году. Первыми переезжать начали жильцы дома 28, корпуса 1, на Изумрудной улице. С того момента договоры на получение новых квартир заключили жители 19 старых пятиэтажек.