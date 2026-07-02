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02 июля, 15:21

Происшествия

Беспилотник попал в автобус Минск – Анапа в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажирский автобус, который выполнял маршрут Минск – Гомель – Анапа, попал под атаку БПЛА на таможенном переходе "Красный камень" в Брянской области. Об этом сообщает телеканал "Первый информационный".

"Сегодня в 11:55 (совпадает с московским временем. – Прим. ред.) в районе населенного пункта Красная гора Брянской области на автостоянке в транспорт влетел беспилотник", – сказано в публикации в телеграм-канале СМИ.

В автобусе в момент удара находились 19 человек. По предварительным данным, два водителя получили легкие ранения, им оказали медпомощь. Известно, что они родом из Гомельской области Белоруссии.

Пассажиры, как уточняется, не пострадали. Спецгруппа выехала из Гомеля для эвакуации людей. Все обстоятельства случившегося выясняются.

ВСУ в июне атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Жертвой удара стала беременная женщина, которая сопровождала спортсменов. Еще восемь человек пострадали.

Следственные комитеты России и Белоруссии по факту произошедшего завели уголовные дела. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данную атаку украинских сил терактом. Владимир Путин дал поручение оперативно принять меры для оказания помощи пострадавшим.

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