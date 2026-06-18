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18 июня, 12:33

Происшествия

Женщина, погибшая после удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском, была беременна

Фото: МАХ/"Следком"

Женщина по имени Виктория Горошко, погибшая в результате удара беспилотника ВСУ по автобусу с юными спортсменами в Брянской области, была беременна, рассказала RT мать единственной девочки в команде Елена Белая.

По ее словам, Горошко была женой тренера футболистов Алексея. Она взяла отпуск, чтобы сопровождать детей, которые должны были первый раз выехать на море вместе.

"Там столько крови, боже мой!" – добавила женщина.

Белая вместе с дочерью также должна была находиться в автобусе, однако перед поездкой девочка сломала ногу. Пострадавший в результате случившегося тренер сейчас находится в реанимации, у него раздроблена рука.

17 июня украинский беспилотник ударил по автобусу с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы, следовавшему из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области. Погибла женщина, сопровождавшая команду, а восемь человек получили ранения, включая шестерых детей.

Двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии, однако врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что прогнозы медиков благоприятные и их жизням ничего не угрожает. После консилиума врачей Брянской области, Федерального центра медицины катастроф и Белоруссии было принято решение доставить пострадавших в белорусские больницы для прохождения лечения по месту жительства граждан.

Уголовные дела возбудили как в России, так и в Белоруссии. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку терактом и заявил, что ответом станет продолжение СВО.

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