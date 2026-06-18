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18 июня, 09:17

Политика

Володин возложил ответственность за атаку на автобус с детьми под Брянском на Запад и Киев

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возложил ответственность за гибель людей при атаке на автобус с белорусскими школьниками в Брянской области на коллективный Запад и Киев. Об этом он написал в своем канале на платформе МАХ.

По словам Володина, ни по одному из подобных случаев представители западных стран не высказали слов осуждения или соболезнований родным и близким погибших.

"Ответ очевиден: как и неонацистский режим Киева, они виновны в этих преступлениях", – заявил он.

Украинский дрон ударил по автобусу с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы, следовавшему из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области, 17 июня. В результате погибла сопровождавшая команду женщина, а также пострадали восемь человек, включая шестерых детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что прогнозы медиков благоприятные и жизням детей ничего не угрожает. Для пассажиров развернут пункт временного размещения.

Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку терактом и заявил, что ответом станет продолжение СВО.

Кремль назвал терактом атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

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