ООН осудила удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

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ООН осуждает любые удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Таким образом официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области.

Он отметил, что ООН известно о "предполагаемом нападении с использованием дрона на автобус", в котором ехала белорусская юношеская футбольная команда. Вместе с тем Дюжаррик не стал указывать, кто именно совершил нападение.

"Мы осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие нападения запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены", – приводит ТАСС слова Дюжаррика.

Дрон ВСУ атаковал автобус с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы, который ехал из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области, 17 июня. В этот момент в салоне находились 44 человека, в том числе 28 детей.

В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая команду. Кроме того, пострадали 8 человек, в том числе 6 детей. По факту произошедшего СК России и Белоруссии возбудили уголовные дела.

Власти Брянской области рассказали, прогнозы медиков благоприятные, жизни детей ничего не угрожает. В пункте временного размещения для пассажиров автобуса создали все условия и работают психологи.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал данную атаку ВСУ терактом. Ответными действиями России будет продолжение СВО, добавил он.