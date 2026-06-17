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17 июня, 21:57

Происшествия

Взрослый и ребенок находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ под Брянском

Фото: MAX/"Егор Ковальчук"

Один взрослый и один ребенок находятся в тяжелом состоянии после атаки украинского БПЛА на автобус в Брянской области. Об этом рассказал глава минздрава Белоруссии Александр Ходжаев.

"Наши коллеги добрались до пострадавших. Также туда приехали коллеги из Москвы. В данный момент проведена оценка состояния наших пациентов", – приводит слова Ходжаева агентство БелТа.

Он также добавил, что российские медики предложили оказание медпомощи в учреждениях здравоохранения РФ, однако президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вывезти пострадавших граждан республики для лечения на родине. Для этого в том числе готовится медицинский вертолет.

В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что погибшая при атаке Виктория Горошко была уроженкой Луганщины.

"Приношу соболезнования ее родным и близким. Раненым желаю скорейшего восстановления", – написал он в MAX.

Украинский беспилотник атаковал автобус с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы, который следовал из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области, 17 июня. В салоне в этот момент находились 44 человека, в том числе 28 детей.

В результате погибла женщина, сопровождавшая команду, пострадали 8 человек, в том числе 6 детей. По факту произошедшего Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, прогнозы медиков благоприятные, жизни детей ничего не угрожает. Также в пункте временного размещения для пассажиров атакованного автобуса создали все условия и работают психологи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данную атаку ВСУ терактом. По его словам, ответными действиями России будет продолжение СВО.

Кремль назвал терактом атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

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