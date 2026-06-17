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17 июня, 19:22

Происшествия

СК показал видео с атакованным ВСУ автобусом в Брянской области

Видео: MAX/"Следком"

Следственный комитет России показал видео с атакованным ВСУ в Брянской области автобусом, в котором находились дети.

На кадрах видно, что в транспорте от удара были выбиты стекла, осколки повредили кузов. Внутри автобуса также заметно большое количество повреждений и оставленных вещей, на сиденьях видны следы крови.

В настоящее время следователи продолжают работу на месте происшествия.

Украинский беспилотник атаковал автобус с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы, который следовал из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области 17 июня. В салоне в этот момент находились 44 человека, в том числе 28 детей.

В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Также пострадали 8 человек, в том числе 6 детей, один из которых находится в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данную атаку ВСУ терактом. Владимир Путин поручил оперативно принять меры для оказания помощи пострадавшим.

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