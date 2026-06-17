Песков назвал терактом атаку ВСУ на автобус в Брянской области

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Киевский режим устроил террористический акт, атаковав автобус с детьми в Брянской области, в котором ехала футбольная команда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин связался с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и поручил оперативно принять меры для оказания помощи пострадавшим.

Дрон Вооруженных сил Украины атаковал автобус с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школой, следовавший из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области 17 июня. В салоне находились 44 человека, в том числе 28 детей-спортсменов.

В результате погибла женщина, сопровождающая команду. Пострадали восемь человек, в том числе шестеро детей, один из которых находится в тяжелом состоянии.

По факту ЧП следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела о теракте. Белорусская федерация футбола уведомила UEFA и FIFA об атаке.