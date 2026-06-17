Белоруссия уведомила UEFA и FIFA об атаке ВСУ на автобус под Брянском

Фото: МАХ/"Егор Ковальчук"

Белорусская федерация футбола (БФФ) уведомила президентов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международной федерации футбола (FIFA) об атаке украинских военных на автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе БФФ.

В организации выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в инциденте. В БФФ заверили, что держат ситуацию на особом контроле, собирают информацию и следят за развитием событий. Кроме того, инициировано рассмотрение украинской атаки в соответствующих органах.

Украинский дрон ударил по автобусу детско-юношеской спортивной школы из Белоруссии, который следовал из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области, 17 июня. В салоне было 44 человека, в том числе 28 детей-спортсменов.

В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая команду. Еще семь человек, включая пятерых детей, пострадали.

Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела. Глава республиканского СК Константин Бычек уточнил, что белорусские следователи отправились в РФ для оказания содействия.