Дегтярев допустил введение соглашений с атлетами из-за смены гражданства

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

Министерство спорта России может ввести юридически обязывающие соглашения для компенсации вложенных средств при смене гражданства спортсменом. Об этом сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в интервью "Эксперту".

По его словам, такие соглашения планируется заключать не с государством, а напрямую между федерациями и спортсменами. Если атлет решит сменить флаг, международная федерация по своим уставам введет для него карантин на срок от двух до четырех лет. Преодолеть его можно только с согласия представителей соответствующего вида спорта в РФ.

"Теоретически, если спортсмен компенсирует все расходы, понесенные на него государством и федерацией, карантин может быть сокращен. Но в принципе нельзя пускать это на самотек", – подчеркнул министр.

Он отметил, что государство тратит значительные средства на карьеру спортсмена: инфраструктуру, зарплаты тренеров и специалистов, командировочные расходы и участие в соревнованиях. По оценке Дегтярева, ежегодные затраты на одного спортсмена достигают 1,5 миллиона рублей.

Министр также заявил, что не поддерживает смену спортивного гражданства.

"От меня вы не услышите, что это просто личное дело спортсмена. Я призываю всех выступать под флагом великой спортивной державы – России", – отметил он.

Исключение, по его словам, составляют юниоры – в этом случае решение принимают родители, и претензий к самому спортсмену быть не может.

Ранее стало известно, что 13-летний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за азербайджанскую сборную по фигурному катанию.

Дегтярев такое решение не поддержал и заявил, что относится к этому негативно.