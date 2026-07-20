В ФРГ отказались допустить россиян к участию в юношеских играх глухих

Фото: ТАСС/Zuma

Германская ассоциация спорта глухих по согласованию с правительством ФРГ решила не допускать россиян к участию в Европейских юношеских играх глухих, сообщается в телеграм-канале посольства России в республике.

В качестве обоснования своего решения, направленного в вышестоящую Европейскую организацию спорта глухих, представители ассоциации сослались на то, что немецкий народ якобы не согласен с участием РФ в соревнованиях.

В российском дипломатическом учреждении назвали странным, что спортивная ассоциация присвоила себе право выступать от лица граждан страны с подобными нелепыми утверждениями. В качестве аргумента в посольстве напомнили, что народ Германии не был против выступления российских юниоров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Мюнхене.

Кроме того, такое решение является прямым нарушением решения Международного комитета спорта глухих о допуске к состязаниям российских юниоров в полном статусе, с флагом и гимном. Также это противоречит принципам Олимпийской хартии, предусматривающим равенство участников соревнований и недопустимость дискриминации по признаку гражданства или национальной принадлежности.

"Хотели бы напомнить, что спорт призван способствовать реализации принципов инклюзивности и равноправия людей с ограниченными возможностями, которые не должны становиться заложниками политических интриг и конъюнктурных подходов", – отметили российские дипломаты.

Таким образом, посольство РФ потребовало восстановить доступ российских юниоров к участию в Европейских юношеских играх глухих в Ганновере, которые пройдут в августе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов в соревнованиях.

После этого в адрес еврокомиссара по спорту Гленна Микаллефа поступило требование перестать финансировать спортивные организации, которые допустили россиян. Инициатором обращения выступила Эстония, к ней также присоединились еще 8 стран – Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. В самом МОК отметили, что не намерены пересматривать свою позицию по этому вопросу из-за данного письма.

