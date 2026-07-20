Собянин: сквер около Центрального Московского ипподрома привели в порядок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Благоустройство сквера завершилось возле Центрального Московского ипподрома. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

"Получилось уютное общественное пространство в едином стиле с ипподромом, основанным в 1834 году", – написал мэр.

В рамках работ специалисты сделали удобные тротуары, установили скамейки, фонари с чугунными опорами в классическом стиле, обновили композицию Роксаны Кирилловой "Купание лошадей", убрали под землю воздушные кабельные линии и украсили сквер газоном, цветниками и новыми деревьями.

Вместе с тем в настоящее время ведется благоустройство Беговой улицы, Беговой аллеи, Скаковой улицы и Скаковой аллеи. Работы планируется завершить к осени.

Продолжается и комплексная реконструкция самого ипподрома. Здесь специалисты делают новые пешеходные зоны, в том числе променад между Главным корпусом и Конным стадионом. Также они подготавливают зону отдыха с искусственным декоративным водоемом.

Кроме того, стартовали реставрационные работы на исторических пилонах на въезде на Беговую аллею со стороны Ленинградского проспекта. Там демонтируются поздние отделочные слои и готовятся конструкции к восстановлению кирпичной кладки, укреплению сохранившихся элементов и устранению трещин.

Полностью завершить реконструкцию Центрального Московского ипподрома планируется в 2026 году. Проект подразумевает возрождение объекта как уникального спортивного и досугового центра. В рамках работ будет возвращен исторический облик главному корпусу ипподрома площадью 14,25 тысячи квадратных метров.

