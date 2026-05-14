14 мая, 17:57

Мэр Москвы

Собянин: реконструкцию Московского ипподрома планируется завершить в этом году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Реконструкцию Центрального Московского ипподрома на Беговой улице планируется завершить в 2026 году. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра работ вместе с зампредом правительства РФ Дмитрием Патрушевым и министром сельского хозяйства Оксаной Лут.

Мэр уточнил, что реконструкция ипподрома выходит на финишную прямую. Специалисты заканчивают работы по беговой и скаковой дорожкам, по конкуру, конюшне и историческому зданию, которое не только реставрируют, но и адаптируют для современного использования. Все работы ведутся в плановом порядке, подчеркнул Собянин. Он также выразил надежду, что ко Дню города на территории ипподрома получится провести праздник для жителей и конников.

В свою очередь, Патрушев уточнил, что ипподрома такого уровня в России еще никогда не было.

Министр сельского хозяйства высказала надежду, что с открытием нового ипподрома можно будет ставить задачи по селекционно-генетической работе призового коневодства. Лут обратила внимание на то, что ипподром будет соответствовать международным требованиям и предполагает возможность проведения испытаний и соревнований троек.

Как указано в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, основанный в 1834 году Центральный Московский ипподром является старейшим в стране и первым в мире рысистым ипподромом. Он находится на территории бывшего Ходынского поля.

Проект реконструкции подразумевает возрождение объекта как уникального спортивного и досугового центра. В рамках работ будет возвращен исторический облик главному корпусу ипподрома площадью 14,25 тысячи квадратных метров.

В настоящее время завершена реставрация квадриги и скульптур коней, которые расположены на крыше. Продолжаются работы по фасадам и интерьерам. После модернизации вместимость основной зрительной трибуны главного корпуса составит до 2 тысяч человек.

Кроме того, специалисты сохранят исторический ресторан и музей истории ипподрома, а обновленная зона состязаний будет соответствовать лучшим международным правилам проведения конных соревнований. Еще одной важной частью проекта является создание современного конного двора.

Вместе с завершением реконструкции ипподрома будет выполнено благоустройство сквера перед главным корпусом, Беговой аллеи, а также прилегающих жилых кварталов. Помимо этого, будет проведена реставрация пилонов ворот с конными скульптурами, которые украшают въезд на ипподром со стороны Ленинградского проспекта.

Ранее Собянин заявил, что Центральный Московский ипподром после обновления будет одним из лучших в мире. В рамках работ по реконструкции также построят новый конноспортивный комплекс, в который инвестор вложит около 11,35 миллиарда рублей. Объект будет включать в себя 3 крытых манежа, левады, плац и новые конюшни.

