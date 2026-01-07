Собянин подвел итоги реставрации в Москве за 2025 год

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Реставрация 144 объектов культурного наследия была проведена в Москве в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Возрождение московской старины – один из главных трендов развития нашего города в последние годы. С 2011 года в Москве была проведена реставрация порядка 2 500 объектов культурного наследия", – написал он.

Как отметил Собянин, в Хамовниках в порядок привели Музей-усадьбу Л. Н. Толстого. Памятник деревянного зодчества начала XIX века пережил пожар 1812 года. Писатель приобрел дом в 1882 году и жил в нем до зимы 1901 года. Здесь он работал над романом "Воскресение" и многими другими произведениями.

В рамках работ специалисты восстановили деревянные элементы фасадов, карнизы, наличники и подоконники, воссоздали по историческим образцам обои с авторским рисунком, отреставрировали паркетный и дощатый полы, лепные элементы, изразцовые печи, деревянные ограждения и ступени лестниц.

Также в 2025 году завершился первый этап масштабной реставрации Останкинского дворца, в котором открыли Египетский павильон. Особую ценность помещения представляют паркетные полы. До реставрации конструкции щитов паркета были в неудовлетворительном состоянии. При их восстановлении специалисты применили уникальную методику, которая помогла сохранить максимум исторических элементов.

Кроме того, специалисты восстановили двери с позолоченной и посеребренной резьбой, отделку стен и колон из искусственного мрамора, лепной декор и печи со скульптурами сфинксов.

В прошлом году была завершена реставрация клуба фабрики "Свобода" на Вятской улице, созданного архитектором Константином Мельниковым. Фасаду удалось вернуть историческое четырехцветное колористическое решение. В рамках работ специалисты отреставрировали наружную лестницу и привели в порядок ограждения кровель и балконов, внутри смонтировали уникальные металлические фермы сложной формы, восстановили наклонное ленточное остекление, воссоздали утраченные линейные треугольные светильники и отреставрировали терраццо на лестницах в центральной части.

В настоящее время в здании находится Дом русского бильярда "Родина". В нем работают секции по обучению бильярдному спорту и проводятся профессиональные турниры.

Между тем на ВДНХ завершили восстановление сразу трех исторических павильонов. В павильоне № 35 "Главтабак" мастера воссоздали люстру с плафонами диаметром более 3 метров. Она украшена декоративными элементами в виде соцветий, листьев и семенных коробочек табака. После завершения работ в помещении заработает клуб традиционной китайской чайной культуры.

На фасады павильона № 67 "Советская печать" реставраторы вернули деревянные скульптуры работы мастера резьбы по дереву Льва Кардашева. Кроме того, в интерьерах специалисты привели в порядок барельефы. В настоящее время в павильоне располагается выставочное пространство.

В рамках работ в павильоне № 6 "Химия" была воссоздана историческая скульптурная композиция "Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР" на фронтоне. В интерьерах удалось восстановить стеклянные витражи, ранее считавшиеся полностью утраченными. В здании планируется сделать торгово-выставочный центр Республики Абхазия.

Более того, работы затронули и жилые дома – объекты культурного наследия. С 2020 года в столице отреставрировано почти 40 зданий. В прошлом году исторический облик вернули доходному дому Г. Е. Бройдо на Остоженке. Здание выделяется лепным орнаментальным декором на фасадах и открытыми балконами с художественными металлическими ограждениями.

При работах реставраторы привели в порядок фасады и кровлю исторического здания, декоративное оформление, входные двери и окна общедомового имущества. Отдельное внимание они уделили реставрации лепного декора.

В Орлово Давыдовском переулке в 2025 году была завершена реставрация архитектурного ансамбля конца XIX века. Главным этапом работ стало восстановление двух мозаичных икон с ликами святой Ольги и святого Пантелеимона. Они выполнены в редкой технике из смальты.

"Среди других завершенных объектов реставрации — Ростокинский акведук, фасады дворца Дурасова в усадьбе Люблино, фасады городской усадьбы Баевых, Дома Дворцового ведомства в Большом Левшинском переулке и другие", – подчеркнул Собянин.

В 2026 году город планирует завершить реставрацию Итальянского павильона усадьбы Останкино, дома Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке, главного здания Центрального Московского ипподрома, Красных палат на Пречистенке, Прачечного корпуса, Служительского и деревянного флигелей, Дома № 2 (западный флигель) и Дома № 3 (восточный флигель) усадьбы Кузьминки.

Ранее два особняка жилого квартала "Золотой" на Софийской набережной официально стали памятниками архитектуры. Они входят в архитектурный ансамбль "Доходное владение А. Н. Виноградова".

В 2016 году, когда начали восстанавливать особняки, они находились в аварийном состоянии. Реставрационные работы вместе с адаптацией строений под современное использование продолжались с 2019 по 2023 год.

