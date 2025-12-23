Форма поиска по сайту

23 декабря, 13:53

Мэр Москвы

Собянин: после реставрации Дом культуры на ВДНХ вновь стал центром притяжения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом культуры на ВДНХ вновь стал центром притяжения после масштабной реставрации, которая была завершена в 2017 году, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр напомнил, что Дом культуры, который был возведен еще в 1954 году, является одним из символов советской архитектуры и центром ВДНХ. Там проводились концерты и лекции. Помимо этого, в учреждении функционировали библиотека, кружки и студии. Первым в рамках реставрации был обновлен павильон № 84.
 
"Восстановили фасад, сцену, танцевальную площадку, лепной декор и деревянные элементы интерьера, обновили инженерные системы и благоустроили прилегающую территорию", – отметил Собянин.
 
В настоящее время Дом культуры является одним из основных досуговых центров выставки. Там проводятся спектакли Театра комедии, мастер-классы, занятия по вокалу, танцам и актерскому мастерству. Для участников проекта "Московское долголетие" организованы творческие мероприятия, а также международный фестиваль искусств "Вдохновение".
 
Глава города напомнил, что с 2014 года на ВДНХ были модернизированы свыше 40 объектов культурного наследия. Тем не менее на этом процесс реставрации выставки не останавливается.

Ранее в Москве начали приводить в порядок фасады и кровлю павильона № 62 "Охрана природы", расположенного на ВДНХ. Здание на Липовой аллее было построено в 1954 году. Оно является объектом культурного наследия федерального значения.

Центральная часть здания состоит из металлического каркаса, заполненного большими стеклянными блоками граненой формы. Скульптурный рельеф, обрамляющий главный вход, облицован цветной смальтой.

Лучшие проекты реставрации представили в Москве

мэр Москвыгород

