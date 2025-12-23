Собянин: после реставрации Дом культуры на ВДНХ вновь стал центром притяжения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом культуры на ВДНХ вновь стал центром притяжения после масштабной реставрации, которая была завершена в 2017 году, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр напомнил, что Дом культуры, который был возведен еще в 1954 году, является одним из символов советской архитектуры и центром ВДНХ. Там проводились концерты и лекции. Помимо этого, в учреждении функционировали библиотека, кружки и студии. Первым в рамках реставрации был обновлен павильон № 84.



"Восстановили фасад, сцену, танцевальную площадку, лепной декор и деревянные элементы интерьера, обновили инженерные системы и благоустроили прилегающую территорию", – отметил Собянин.



В настоящее время Дом культуры является одним из основных досуговых центров выставки. Там проводятся спектакли Театра комедии, мастер-классы, занятия по вокалу, танцам и актерскому мастерству. Для участников проекта "Московское долголетие" организованы творческие мероприятия, а также международный фестиваль искусств "Вдохновение".



Глава города напомнил, что с 2014 года на ВДНХ были модернизированы свыше 40 объектов культурного наследия. Тем не менее на этом процесс реставрации выставки не останавливается.

Ранее в Москве начали приводить в порядок фасады и кровлю павильона № 62 "Охрана природы", расположенного на ВДНХ. Здание на Липовой аллее было построено в 1954 году. Оно является объектом культурного наследия федерального значения.

Центральная часть здания состоит из металлического каркаса, заполненного большими стеклянными блоками граненой формы. Скульптурный рельеф, обрамляющий главный вход, облицован цветной смальтой.