Собянин: павильону № 62 "Охрана природы" на ВДНХ вернут исторический облик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ приступили к реставрации фасадов и кровли павильона № 62 "Охрана природы". Ему вернут исторический облик, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Как напомнил мэр столицы, здание на Липовой аллее было построено в 1954 году. Оно является объектом культурного наследия федерального значения.

"Его центральная часть состоит из металлического каркаса, заполненного большими стеклянными блоками граненой формы. Скульптурный рельеф, обрамляющий главный вход, облицован цветной смальтой", – отметил Собянин.

По его словам, павильон был создан для знакомства посетителей с многообразием строительных изделий и типовых архитектурных деталей. Позже он стал площадкой Всероссийского общества охраны природы. В 2000-е годы там был размещен центр авторской песни, а в 2017 году – Международный центр балета.

Собянин пояснил, что специалисты уделят особое внимание фасаду из стеклянных блоков. Также восстановят утраченные элементы декора, в частности барельефы, декоративные большие и малые вазы, деревянные двери с латунными и бронзовыми накладками.

"В планах – отреставрировать декоративную мозаику и вернуть исторический цвет фасадов. Павильон станет светло-кремовым, а декоративные лепные элементы, карнизы, тяги, барельефы – белыми", – добавил градоначальник.

Всего на территории ВДНХ 49 объектов культурного наследия. Специалисты уже привели в порядок более 40 из них.

Ранее в столице завершилась реставрация восточного флигеля усадьбы Воронцово. Собянин назвал это значимым событием для сохранения культурного наследия Москвы. Усадьба является уникальным памятником садово-паркового искусства и архитектуры, а также любимым местом отдыха горожан и туристов.