Фонтаны на Центральной аллее ВДНХ подготовлены к зиме

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили подготовку фонтанов на Центральной аллее ВДНХ к зимнему сезону, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр напомнил, что сезон фонтанов завершился 1 октября. Сразу после этого специалисты начали подготовку сооружений к холодному периоду. В частности, бригада коммунальных служб с привлечением спецтехники промыла 14 фонтанов. Все работы были выполнены за два дня.

"Фонтаны Центральной аллеи", признанные объектом культурного наследия федерального значения, представляют собой сложные архитектурно-художественные сооружения с множеством декоративных элементов. Для их ухода требуется особый бережный подход, а промывка должна проводиться вручную, пояснил Бирюков.

Для чистки использовалось специальное биоразлагаемое моющее средство, которое наносили на поверхность фонтанов с помощью щеток, а затем смывали водой под высоким давлением.

"Специалисты тщательно промыли гранитную облицовку чаш фонтанов, декоративные бронзовые элементы, фонари подводной подсветки и другие детали сооружений", – добавил заммэра.

Зимой планируется провести проверку технического состояния фонтанов, подземных коллекторов, гидравлических систем и насосов.

Бирюков напомнил, что в период с 2018 по 2019 год на ВДНХ была проведена реставрация всех фонтанов, которые относятся к числу объектов культурного наследия. Среди них 14 сооружений, расположенных на Центральной аллее, а также фонтаны "Золотой колос", "Каменный цветок" и "Дружба народов". Им вернули исторический облик и обновили инженерные системы.

Ранее специалисты КГХ завершили промывку Лефортовского тоннеля в рамках подготовки к зимнему периоду. Рабочие провели механическую и ручную очистку сооружения с применением специального щелочного раствора.

Промывка тоннеля длиной 3,2 километра заняла 4 дня и выполнялась в ночное время с поочередным перекрытием крайних полос движения.