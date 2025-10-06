В столице завершена промывка Лефортовского тоннеля

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили промывку Лефортовского тоннеля в рамках подготовки к зимнему периоду, сообщает aif.ru со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.

Уточняется, что рабочие провели механическую и ручную очистку сооружения. Для качественного проведения работ специалисты применяли специальный щелочной раствор. Промывка тоннеля длиной 3,2 километра заняла 4 дня и выполнялась в ночное время с поочередным перекрытием крайних полос движения.

Бирюков подчеркнул, что текущей осенью планируется промыть около 2 тысяч инженерных объектов, включая мосты, тоннели, пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.

Ранее сообщалось, что мероприятия по промывке ожидаются более чем на 100 транспортных тоннелях. Работы планируются и в крупных тоннелях, включая Северо-Западный, Волоколамский и Гагаринский. Для промывки задействуют тоннелемоечные машины со специальными щетками и полировочную технику.

