Установка вторых дверей к зиме началась в вестибюлях московского метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В вестибюлях столичного метро начали устанавливать вторые двери к зимнему сезону. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Установим более 6 тысяч вторых дверей на входах в вестибюли. Благодаря этому снизим теплопотери, сведем к минимуму сквозняки", – отметили в ведомстве.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что подготовка инфраструктуры московского метро к зимнему сезону начинается заранее. Важно, чтобы поездки были комфортными для пассажиров.

В октябре также состоится проверка и подключение тепловых барьеров при необходимости. На зимний режим работы будет переведена тоннельная вентиляция и климатические установки в новых вагонах.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за 10 лет в столице благоустроили около 450 транспортных узлов. Появились новые подъезды и пешеходные переходы, расширены тротуары, обновлено дорожное покрытие. Еще более 40 объектов будут благоустроены в этом году.