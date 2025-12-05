Москвичам рассказали, как столичные НКО поддерживают приюты для животных

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Столичные некоммерческие организации (НКО) оказывают комплексную помощь бездомным животным – от лечения и ухода до поиска хозяев, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Горожане могут поддержать подопечных фондов с благотворительным сервисом на mos.ru. В категории программ помощи животным представлено 13 проверенных организаций, которые спасают кошек и собак. На пожертвования неравнодушных москвичей приобретаются корма, оплачиваются консультации ветеринаров, услуги по адаптации, поиску нового дома и многое другое.

"Благодаря поддержке неравнодушных людей каждый год судьбы тысяч четвероногих обитателей приютов меняются – они получают второй шанс на счастливую жизнь, лечение и любовь", – сказала глава комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Например, опекаемая фондом "Ника" собака Маруся пять лет прожила в приюте после автомобильной аварии. В центре "Мокрый нос" ей удалили опухоль, а недавно ее забрали в семью.

"Ника" помогает бездомным животным более 14 лет. Организация спасает четвероногих с улиц, проводит стерилизацию, вакцинацию, лечит от травм и инфекций. У фонда есть два собственных приюта на 800 мест и ветеринарный кабинет.

С октября 2020 года благодаря "Нике" стерилизовали более 10 тысяч бездомных животных, вылечили около 3,6 тысячи и устроили в новые дома 2,4 тысячи собак и кошек.

Новых хозяев для подопечных фонд ищет на фестивалях Woof, которые проводятся с 2016 года. Туда волонтеры привозят сотни животных из разных городских приютов.

Другой фонд – "Собаки, которые любят" – поделился историей дворняги Рыжули, которая всю жизнь прожила в приюте. Весной у нее появилась одышка, после чего волонтеры отвезли ее в ветклинику. На рентгене заметили опухоль в легком, врачи удалили ее хирургическим путем.

Благодаря поддержке москвичей фонд смог оплатить приемы онколога, химиотерапию и контрольный рентген для Рыжули. Курс химиотерапии пройден, в настоящее время собака восстанавливается в приюте.

Фонд "Собаки, которые любят" с 2017 года также помогает и кошкам. У организации нет собственного приюта, но она постоянно поддерживает муниципальные и частные. Фонд помогает закупать корм, обеспечивает ветпомощь и ищет для четвероногих новых хозяев.

Подопечный фонда "Помощь бездомным беспородным животным" 10-летний пес Бориска провел в приюте 2,5 года. Туда он попал уже в преклонном возрасте, но совсем недавно обрел новый дом. Организация специализируется на поддержке пожилых животных, помогая им найти заботливые семьи.

Фонд существует более 10 лет и в данный момент оказывает помощь более чем 700 животным. Около 600 из них старше 7–8 лет. Они нуждаются в специализированном уходе, питании и ветеринарной помощи. Если таких собак и кошек забирают люди старше 55 лет, волонтеры оказывают им дополнительную поддержку.

Жители столицы могут взять животное из приюта благодаря сервису "Моспитомец". На портале есть каталог из более тысячи анкет животных. Для удобства выбора можно поставить фильтр по возрасту, размеру, полу, окрасу и типу шерсти питомца.