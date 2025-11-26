Участники акции "Добрая елка для лапок" передадут подарки питомцам из приюта

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В Москве до 22 декабря пройдет акция по сбору подарков для бездомных кошек и собак "Добрая елка для лапок". Участники проекта передадут четвероногим друзьям необходимые товары, передает портал мэра и правительства столицы.

Желающие присоединиться к акции могут выбрать карточку с питомцем, который больше всего понравился, узнать его предпочтения и принести подарок.

"Участникам акции мы предлагаем устроить настоящее новогоднее чудо для пушистиков, а также лично отправиться в приют и передать подарки", – рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

По его словам, за три года работы "Доброй елки для лапок" неравнодушные москвичи помогли свыше 400 животным. Левит отметил, что лакомства и прогулки становятся для питомцев большим праздником.

Стать участником акции можно в волонтерском центре "Доброе место. ЮАО" по адресу улица Трофимова, дом 9. Учреждение работает в будние дни с 10:00 до 21:00, а в субботу – с 10:00 до 19:00. В центре горожане смогут ознакомиться с карточками животных приюта "Бирюлево", посмотреть фотографии, узнать клички и изучить их желания. Те, кто хочет помочь питомцам, могут принести обычные, диетические и гипоаллергенные корма, такие лакомства, как бараньи трахеи или сушеные легкие, лежанки, удобные поводки и шлейки для прогулок. Все товары должны соответствовать сроку годности.

Среди животных, участвующих в акции, есть кошка Чиколетта, благодаря своим кисточкам на ушах она похожа на рысь. Питомец нуждается в лекарствах. Также в рамках акции москвичи смогут помочь псу Горынычу, желающему в подарок влажный корм, и кошке Тане, мечтающей о новом домике с когтеточкой.

На каждой карточке животного находится специальный QR-код с информацией о четвероногом друге и контактами его куратора. Участники акции могут связаться с ним, чтобы побольше узнать о питомце и погулять с ним. После завершения акции волонтеры упакуют коробки с подарками и ближе к Новому году вручат их пушистым жителям приюта.

Опытный зооволонтер Южного административного округа Марианна Журавлева около четырех лет принимает участие в мероприятиях "Доброго места. ЮАО". Она также собирала необходимые товары для животных приюта "Бирюлево".

"Так, песику по кличке Барни привезла сырные жгуты и целый набор резиновых игрушек, а черно-белой красавице – кошке Мусе подарила домик-иглу и лакомство", – отметила Журавлева.

По ее словам, волонтерство научило ее безграничной благодарности. Также у Журавлевой есть пес по кличке Уголь, которого она забрала из приюта перед Новым годом.

Стать участников акции можно на сайте "Мосволонтер". Желающим необходимо создать личный кабинет и выбрать понравившееся событие в разделе "Мероприятия".

Ранее в проекте "Активный гражданин" стартовала акция "Сказочный поезд". На платформе в течение 10 дней каждому участнику будут даны индивидуальные задания. Например, участие в голосовании, ответы на вопросы викторины, оценка городских новинок и другое. Среди наград есть как праздничные наборы для сервировки стола, гирлянды, тематические подсвечники для чайной свечи в виде пряничных домиков, так и другие новогодние аксессуары.