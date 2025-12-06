Регионам РФ могут разрешить вводить меры поддержки для семей погибших военных

Фото: depositphotos/.shock

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и группа депутатов внесли в палату парламента поправку о праве регионов вводить дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем семей военных, погибших при исполнении долга. Соответствующая информация появилась на сайте ГД.

Поправка относится к законопроекту "О внесений изменений в статьи 15 и 15.2 Федерального закона "О статусе военнослужащих". Оба документа планируется рассмотреть на следующей неделе, уточнил Володин.

Согласно поправке, меры жилищного обеспечения, которые прорабатываются органами госвласти субъекта России, будут предоставляться в порядке, определенном региональным законодательством.

Председатель Госдумы обратил внимание на наличие запроса от региональных органов власти на расширение правовых оснований семей военнослужащих. В данный момент таких полномочий в части решения жилищного вопроса у них нет.

По его мнению, закрепление положения на федеральном уровне увеличит социальную защищенность семей военных и повысит эффективность решения подобных проблем.

Ранее Владимир Путин подписал закон, освобождающий родственников участников СВО от госпошлины при обращении в суд о назначении пенсии по потере кормильца. Речь идет о выплатах, назначаемых семьям бойцов и/или лиц, оборонявших приграничные районы России во время вооруженной провокации.