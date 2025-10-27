Форма поиска по сайту

27 октября, 16:35

Общество

Путин освободил семьи участников СВО от пошлин по искам о назначении пенсий

Фото: kremlin.ru

Семьи бойцов СВО не будут платить госпошлину при обращении в суд о назначении пенсии по потере кормильца. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Речь идет о пенсии, которая назначается родственникам участников спецоперации и/или лиц, оборонявших приграничные районы России во время вооруженной провокации. Уточняется, что закон вступил в силу.

Ранее генпрокурор РФ Александр Гуцан заявил о необходимости создать отдел по надзору за соблюдением прав участников СВО. Он потребовал от подчиненных незамедлительно реагировать на нарушения и непрерывно мониторить законодательство.

В свою очередь, российский лидер поручил кабмину разработать предложения по беззаявительному предоставлению мер поддержки через портал "Госуслуги" для ветеранов спецоперации и их близких.

Специалисты рассказали, как в Москве поддерживают участников СВО

