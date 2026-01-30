До 14 градусов мороза ожидается в Москве 30 января

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Переменная облачность преимущественно без осадков прогнозируется в Москве в пятницу, 30 января. На дорогах возможна гололедица, сообщил Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах 12–14 градусов мороза, в Подмосковье – 11–16 градусов ниже нуля. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура воздуха в Москве опустится до минус 21 градуса, по области – до минус 24 градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за аномальных морозов. Предупреждение будет действовать до 23:00 вторника, 3 февраля. Оно свидетельствует об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Январь 2026-го стал самым снежным за 203 года в Москве. Причиной снегопадов стали глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами, которые проходили над Московским регионом.