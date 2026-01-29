В Москве январь 2026 года стал самым снежным за 200 лет

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Январь 2026-го стал самым снежным за 203 года в Москве. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МГУ.

Метеорологическая обсерватория МГУ имени М. В. Ломоносова установила, что текущий январь был холодным и аномально снежным. Причиной снегопадов стали глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами, которые проходили над Московским регионом.

Кроме того, в четверг, 29 января, температура воздуха в городе оказалась на 1,5 градуса ниже климатической нормы, которая составляет минус 6,2 градуса.

Сильные снегопады продолжаются в Москве с 27 января. Они прекратятся к полуночи 29-го числа, после чего на несколько дней непогода отступит. Ожидается, что в ночь на 30 января температура воздуха в Москве опустится до минус 12–15 градусов, днем столбики термометров покажут от минус 10 до минус 13 градусов.

В субботу, 31 января, морозы усилятся. Ночью в столице ожидается до минус 16–19 градусов, днем, несмотря на солнечную и сухую погоду, температура не поднимется выше минус 11–14 градусов.

