28 января, 10:43

Общество

Москва обновила снежный максимум зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва обновила снежный максимум зимы, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам специалиста, за минувшую ночь среды, 28 января, в городе выпало еще 8 миллиметров осадков, или 15% от январской нормы. Из-за этого высота сугробов на метеостанции на ВДНХ достигла 52 сантиметров. При этом на Балчуге зафиксировали снег высотой от 53 сантиметров, в Тушине – до 55 сантиметров.

"Вторые сутки подряд снежный покров в столице прирастает по 11 сантиметров", – добавил синоптик.

С учетом осадков, прошедших во вторник, 27-го числа, в городе зафиксирован уже 21 миллиметр осадков, или 40% от нормы месяца. В целом количество осадков в текущем месяце достигло уже 70 миллиметров, или 132% от нормы.

Таким образом, январь 2026 года оказался на пятом месте в перечне самых снежных месяцев XXI века, показав результат, сравнимый с январем 2007 года. Кроме того, за последние 36 часов снегопада в некоторых местах Подмосковья зафиксировали 25–27 миллиметров осадков, то есть свыше 60% январской нормы. Такие результаты показали метеостанции Волоколамска и Шереметьева.

"Наиболее высокие сугробы в Подмосковье наблюдаются в Коломне и Волоколамске – там высота снежного покрова достигла 57 сантиметров", – резюмировал Леус.

В настоящее время коммунальные и экстренные службы Москвы продолжают работать в круглосуточном режиме, устраняя последствия мощного снегопада. В ночные и ранние утренние часы 28 января в столице провели очередной цикл сплошной механизированной уборки проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Эти работы будут повторяться по мере выпадения снега.

Дептранс также предупредили, что из-за погодных условий поездки на личном автомобиле могут занять больше времени. Водителям рекомендовали по возможности пользоваться городским транспортом, увеличивать дистанцию в 3–4 раза, избегать резких маневров и заранее планировать маршрут.

