США, Дания и Гренландия провели переговоры по безопасности в Арктике

Фото: depositphotos/ChrisRedfield13

Представители США, Дании и Гренландии провели совместную встречу, на которой обсудили безопасность в Арктике и красные линии Копенгагена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Дании.

Переговоры прошли в среду, 28 января. Подробности обсуждений пока не раскрываются.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте удалось разработать основу будущей сделки по Гренландии. Он уточнил, что соглашение также касается всего Арктического региона.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что переговорный процесс США с НАТО по поводу приобретения Гренландии проходит хорошо. Политик призвал Данию и остальных членов НАТО осознать, что эта сделка якобы важна для безопасности не только США, но и всего мира.

Вместе с тем, по информации СМИ, власти США не отказались от планов по военному захвату Гренландии. На фоне этого конгресс США предупредил Трампа о возможном импичменте в случае военной интервенции.