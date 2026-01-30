Кому увеличат социальные выплаты с 1 февраля 2026 года

В феврале 2026 года в России проиндексируют десятки различных соцвыплат. Кому стоит ждать повышения пособий и на сколько они увеличатся – в материале Москвы 24.

Маткапитал и выплаты на детей

Более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы в России на 5,6% с 1 февраля. В их число вошли ежемесячные выплаты, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, герои России, люди с инвалидностью всех трех групп, матери-героини и другие категории граждан.

Как пояснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 29 января, никаких заявлений получателям оформлять не нужно.





Михаил Мишустин премьер-министр РФ Индексация пройдет автоматически, выплаты поступят гражданам по уже привычному графику.

В правительстве РФ напомнили, что для процесса повышения выплат, не привязанных к прожиточному минимуму, действует единый порядок индексации: это происходит ежегодно с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

Февральская индексация затронет материнский капитал. При рождении первого ребенка сумма изменится с 690 266,95 до 728 921,9 рубля. При появлении второго и последующих детей – с 912 162,09 до 963 243,17 рубля (при условии, что семья ранее не получала сертификат). При рождении второго ребенка гражданам, ранее получавшим данную выплату, будет положено 234 321,27 рубля.

Отмечается, что повышение коснется как новых сертификатов, так и остатков неиспользованных средств. Кроме того, сумма увеличится не только для тех, кто стал родителями в 2026 году, но и для тех, кто получил сертификат в прошлые годы.

Финансовый аналитик Алексей Кричевский рассказал "Московскому комсомольцу", что если в начале программы доля использования маткапитала на улучшение жилья доходила до 90%, то сейчас она составляет около 25–30%.

"Основные статьи расходов сейчас – ежемесячные выплаты до трех лет ребенку и образование. Выплаты примерно в полтора раза превышают траты на образование. Жилье занимает следующую позицию, с небольшим отрывом", – уточнил он.

Вместе с тем февральская индексация коснется и пособий для семей с детьми. Например, с 1-го числа на 5,6% вырастут единовременные выплаты при рождении ребенка – их сумма составит 28 450,45 рубля. В регионах с установленными районными коэффициентами данная выплата производится в увеличенном размере.

Единовременное пособие по усыновлению также увеличат – до 28 450,45 рубля. Выплата при передаче ребенка на воспитание в семью положена усыновителю, опекуну или приемному родителю. В случае, когда дело касается ребенка-инвалида, детей старше восьми лет, а также братьев и сестер, сумма будет составлять 217 384,58 рубля (на каждого).

Коснется индексация и ежемесячных начислений по уходу за ребенком до полутора лет. Право на его получение предоставляется любому родственнику, фактически осуществляющему уход. В ситуации, когда это делают несколько членов семьи, получателем назначается один из них по их совместному решению.

Размер пособия равен 40% от среднего дохода гражданина за два предшествующих года. Законом установлены верхний и нижний пределы для этой выплаты: она не может превысить максимальную сумму в 83 021,18 рубля и должна быть не ниже минимального значения в 10 837,2 рубля.

Также изменится сумма единовременных выплат для беременных жен призывников. С февраля она составит 45 054,24 рубля. Для назначения пособия женщина должна находиться на сроке беременности более 180 дней. Кроме того, женам призывников также положена ежемесячная выплата на ребенка до трех лет, ее сумма составит 19 308,96 рубля.

В свою очередь, выплаты для женщин, имеющих статус "Мать-героиня", также проиндексируются до 76,5 тысячи рублей.

Герои России и ветераны боевых действий

С 1 февраля повысят и ежемесячные пособия для инвалидов I группы, размер выплаты составит 6 157 рублей. Также до 8 794 рублей увеличится сумма начислений для участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами. Вместе с тем после индексации размер выплат для ветеранов боевых действий составит 4 839 рублей, а для участников Великой Отечественной войны – 6 596 рублей.

При этом ежемесячные выплаты для героев России и СССР, а также полных кавалеров ордена Славы составят более 100 тысяч рублей, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов После февральской индексации на 5,6% ежемесячная выплата героям России, героям СССР и полным кавалерам ордена Славы составит 103 693 рубля. Для героев Труда, героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы размер выплаты достигнет 76 458 рублей.

Вместе с тем в апреле планируется еще одна индексация, которая повысит социальные пенсии в стране на 6,8%. По словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, такой показатель утвержден вне зависимости от того, что фактическая инфляция по итогам года сложилась на уровне 5,6%.

