Сумма маткапитала на первого ребенка в РФ вырастет до 730 тыс руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сумма материнского капитала на первого ребенка вырастет до 730 тысяч рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Кроме того, сумма на второго и последующих детей увеличится до 963 тысяч рублей. При этом, отметил премьер, повышение коснется как новых сертификатов, так и остатков неиспользованных средств.

Единовременное пособие по рождению ребенка, в свою очередь, будет увеличено до 28,5 тысячи рублей. Также вырастут выплаты женщинам, которые удостоены звания "Мать-героиня" – до 76,5 тысячи рублей. Всего с 1 февраля будут проиндексированы более 40 соцвыплат.

"Они (соцвыплаты. – Прим. ред.) будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года", – уточнил Мишустин.

По его словам, мера касается семей с детьми, Героев России, Героев Труда, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, а также людей с инвалидностью.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее отметил, что общий размер материнского капитала должен превысить отметку в 1 миллион рублей в 2027 году.

Помимо этого, в ГД был внесен проект закона о ежемесячной выплате семьям с детьми, которым не хватило места в муниципальном детском саду. Ожидается, что граждане будут получать компенсацию до тех пор, пока ребенку не предоставят место в дошкольном учреждении.