Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 17:27

Политика

В ГД назвали неэтичным призыв общественницы рожать, несмотря на финансовые проблемы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Призыв президента фонда "Женщины за жизнь" Натальи Москвитиной рожать, несмотря на финансовые проблемы, является глубоко неэтичным и демонстрирует отрыв от реальности, сказала в беседе с Москвой 24 глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Москвитина ранее заявила, что при рождении детей "не стоит спотыкаться о финансовые проблемы или маленькую жилплощадь". По ее мнению, проблемы с демографией объясняются "женской жадностью".

Останина подчеркнула, что это заявление полностью противоречит подходу, который отстаивает президент России, – государство должно создавать условия и меры поддержки, мотивирующие семьи к рождению детей.

"Конституция определяет Россию как социальное государство, и это обязывает власть помогать гражданам, а не обвинять их", – поделилась она.

Парламентарий добавила, что каждая женщина хочет стать матерью. Однако ее решение определяется целым рядом обстоятельств: наличием надежного партнера, социальных гарантий и уверенности в том, что у нее и ребенка будет жилье и достаток. Она отметила, что нужно не "лезть в спальню" к людям с упреками, а подумать о реальных условиях проживания.

Останина предложила создавать позитивные мотиваторы вместо ограничительных мер вроде полного запрета абортов, которые "исторически ни к чему хорошему не приводили". В их числе – гарантированное социальное жилье для молодых и студенческих семей, а также комплексная и достаточная финансовая поддержка, позволяющая не просто выживать, а достойно воспитывать детей.

Авторам подобных радикальных заявлений парламентарий посоветовала чаще встречаться с многодетными семьями, чтобы понять их реальные трудности.

"И, возможно, принести извинения женщинам за неспособность понять природу их выбора и сложностей, с которыми они сталкиваются", – заключила она.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рожать детей как можно раньше после достижения 18 лет должно стать "нормой". Она подчеркнула, что успешным человеком должен считаться тот, у кого "хорошая, дружная, большая, крепкая семья", а наличие детей должно стать "модным".

Количество женщин репродуктивного возраста в России сократится до 27 млн к 2046 году

Читайте также


политикаобществоэксклюзив

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика