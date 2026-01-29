В ГД назвали неэтичным призыв общественницы рожать, несмотря на финансовые проблемы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Призыв президента фонда "Женщины за жизнь" Натальи Москвитиной рожать, несмотря на финансовые проблемы, является глубоко неэтичным и демонстрирует отрыв от реальности, сказала в беседе с Москвой 24 глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Москвитина ранее заявила, что при рождении детей "не стоит спотыкаться о финансовые проблемы или маленькую жилплощадь". По ее мнению, проблемы с демографией объясняются "женской жадностью".

Останина подчеркнула, что это заявление полностью противоречит подходу, который отстаивает президент России, – государство должно создавать условия и меры поддержки, мотивирующие семьи к рождению детей.

"Конституция определяет Россию как социальное государство, и это обязывает власть помогать гражданам, а не обвинять их", – поделилась она.

Парламентарий добавила, что каждая женщина хочет стать матерью. Однако ее решение определяется целым рядом обстоятельств: наличием надежного партнера, социальных гарантий и уверенности в том, что у нее и ребенка будет жилье и достаток. Она отметила, что нужно не "лезть в спальню" к людям с упреками, а подумать о реальных условиях проживания.

Останина предложила создавать позитивные мотиваторы вместо ограничительных мер вроде полного запрета абортов, которые "исторически ни к чему хорошему не приводили". В их числе – гарантированное социальное жилье для молодых и студенческих семей, а также комплексная и достаточная финансовая поддержка, позволяющая не просто выживать, а достойно воспитывать детей.

Авторам подобных радикальных заявлений парламентарий посоветовала чаще встречаться с многодетными семьями, чтобы понять их реальные трудности.

"И, возможно, принести извинения женщинам за неспособность понять природу их выбора и сложностей, с которыми они сталкиваются", – заключила она.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рожать детей как можно раньше после достижения 18 лет должно стать "нормой". Она подчеркнула, что успешным человеком должен считаться тот, у кого "хорошая, дружная, большая, крепкая семья", а наличие детей должно стать "модным".