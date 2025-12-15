Депутат Останина не поддержала идею повысить штрафы для компаний за запрет рожать

В России предложили ужесточить наказание для работодателей, которые запрещают сотрудницам рожать детей и уходить в декрет. Подробнее – в нашем материале.

"Прямое унижение"

В России предложили ужесточить наказание для работодателей, которые запрещают сотрудницам рожать детей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на заместителя председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) и председателя Общероссийского движения "Россия Православная" Михаила Иванова.

Парламентарий заявил о вопиющих случаях, когда в трудовые договоры, особенно в сфере культуры и шоу-бизнеса, включают пункты, прямо запрещающие женщинам беременеть.

"Подобные условия не только аморальны, но и являются грубейшим нарушением российского законодательства. Это прямое унижение достоинства женщины, попрание семейных ценностей", – подчеркнул он.

С юридической точки зрения такие пункты изначально недействительны, поскольку противоречат Трудовому кодексу РФ, запрещающему ограничивать права в зависимости от пола или семейного положения. Однако, по мнению депутата, существующих мер воздействия недостаточно.

В настоящее время за дискриминацию предусмотрен административный штраф: до 5 тысяч рублей для должностных лиц и до 50 тысяч для организаций. В случае необоснованного увольнения беременной сотрудницы действия работодателя могут быть квалифицированы по уголовной статье с штрафом до 200 тысяч рублей.





Михаил Иванов заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) и председатель Общероссийского движения "Россия Православная" Однако очевидно, что эти меры недостаточно эффективны для искоренения позорной практики. Мы настаиваем на ужесточении наказаний. Необходимо существенно повысить размеры административных штрафов за подобные нарушения трудового законодательства, особенно для юридических лиц. Как показывает зарубежный опыт, например, в Германии, где штрафы за дискриминацию могут достигать тридцати тысяч евро, только серьезные финансовые санкции способны образумить недобросовестных руководителей.

Иванов призвал Генпрокуратуру и Государственную инспекцию труда усилить надзор в этой сфере, проводить активные проверки и применять на практике дисквалификацию недобросовестных руководителей. Также он обратился к самим женщинам, пострадавшим от дискриминации, с призывом не молчать и заявлять о нарушениях, пообещав правовую поддержку со стороны своего движения.

Ранее член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб сообщила о подготовке законопроекта, который может снять существовавшие ограничения по начислению пенсионных баллов за периоды ухода за детьми. Изменения предполагают, что для формирования пенсионных прав женщине достаточно иметь любой, даже минимальный официальный трудовой стаж до первого декрета. После этого весь период нахождения в отпусках по уходу за детьми должен засчитываться в стаж без ограничения по количеству детей или суммарной продолжительности.

"Возможны репутационные потери"

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с Москвой 24 отметила, что ужесточение мер наказания – не самая эффективная мера.

"Я признаю, что дискриминация при приеме девушек на работу существует. Работодатели часто отдают предпочтение молодым людям, мотивируя это риском, что женщина уйдет в декретный отпуск, создав финансовую и организационную нагрузку. Однако открыто об этом не говорят, и невозможно найти договоры с прямым запретом на рождение детей, поскольку дискриминация по половому признаку запрещена законом и может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность. Все понимают, что доказать это сложно, так как "следов на бумаге" не остается", – сказала она.

В условиях демографических вызовов, о которых говорит руководство страны, важно, чтобы осознание этой проблемы проникло "в умы работодателей", подчеркнула парламентарий.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Однако я не сторонник ужесточения штрафов, когда многие предприятия, особенно малый и средний бизнес, и так находятся в сложном положении. Работодатель – не глупый человек: он видит, что зачастую молодая девушка может быть более производительной, а уровень образования у женщин в среднем выше. Поэтому дискриминация, хоть и встречается, не является всеобщей.

По мнению депутата, бороться с этим нужно не угрозами, а воспитанием и созданием условий. Речь идет о создании детских комнат на предприятиях, внедрении гибкого графика и увеличении обеденных перерывов для кормления ребенка. Подобные меры уже доказали свою эффективность в прошлом и остаются актуальным инструментом для создания комфортных условий труда для женщин.

"Работодатель, который не создает такие условия, может столкнуться с репутационными потерями и утратой преференций со стороны власти. Сегодня многие компании стремятся соответствовать "золотому стандарту", который включает поддержку молодых семей: помощь с ипотекой, выплаты при рождении ребенка, организацию детских комнат. Это не только социально ответственно, но и укрепляет бренд работодателя, делая его более привлекательным для сотрудников", – добавила Останина.

В свою очередь, HR-директор, эксперт по управлению персоналом Наталья Маслова в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что стереотипы и настороженность работодателей по отношению к кандидатам-девушкам с потенциальной возможностью ухода в декрет обоснованы.

"Позиция руководства в определенной степени понятна: для него это финансовые и организационные риски, связанные с длительным отсутствием сотрудника и обязательствами по его замещению. Существуют и практические сложности, например, с поиском кандидатов на временные декретные позиции, которые не всегда привлекательны соискателям. Также бывают случаи, когда беременные, скрывая свое положение, устраиваются на работу и уходят в декрет", – объяснила она.

Сфер, полностью свободных от подобных стереотипов, практически не существует, отметила эксперт.





Наталья Маслова HR-директор, эксперт по управлению персоналом Однако для небольших компаний риски действительно ощутимее. Социальные выплаты и декретные отпуска становятся для них значительной финансовой нагрузкой, которую не так просто компенсировать, в отличие от крупных корпораций с их ресурсами и возможностями планирования.

"При этом негативное отношение к декрету не является ни правомерным, ни этичным – женщина как сотрудник хочет и имеет право чувствовать себя защищенной. Бороться с этой проблемой можно, в первую очередь, через открытый и честный диалог между работодателем и кандидатом на этапе найма. Возможно, в ходе такого разговора удастся найти гибкие решения: например, обсудить возможность удаленной работы во время декрета или досрочного выхода", – сказала она.

Кроме того, ключевую роль играет системная работа по изменению корпоративной культуры и общественных установок. Это долгосрочный процесс, который будет способствовать формированию новой модели взаимоотношений на рынке труда, заключила Маслова.