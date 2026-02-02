Форма поиска по сайту

02 февраля, 15:04

Политика
Медведев рассказал, что работал дворником в отсутствие денег

Медведев рассказал, как "держался", когда не было денег

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поделился воспоминаниями о своей студенческой жизни и первых годах после окончания университета. Он рассказал, что работал дворником в студенческие годы, чтобы "держаться" в отсутствие денег.

"Конечно, таких моментов было много, особенно в период, когда я учился. Я работал. Я хорошо учился, у меня была повышенная стипендия, но это полтинник с небольшим, этого все равно было мало. Поэтому я как мог зарабатывал", – вспомнил политик в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

В частности, в период учебы он работал лаборантом на кафедре и параллельно занимался уборкой территории у кинотеатра, расположенного рядом с юридическим факультетом Ленинградского университета.

Последняя трудовая деятельность приносила около 80–120 рублей, что на тот период являлось "приличным" заработком, уточнил политик. Дополнительные выплаты помогали ему как обеспечивать себя и немного откладывать, так и помогать родителям.

Медведев также рассказал, что работал не один, а вместе с товарищами. Некоторые из них, по его словам, впоследствии стали "приличными людьми".

Уже после окончания университета будущий зампред Совбеза РФ начал зарабатывать более стабильные деньги.

"Это пришлось на ту пору, когда юристы снова стали востребованы. Ну и я стал работать консультантом, адвокатом, преподавателем стал работать. Так что, в общем, у меня в этом смысле опыт неплохой, я прекрасно понимаю, что это такое", – заключил политик.

Ранее Медведев обратил внимание, что его "абсурдные" прогнозы стали сбываться в свете событий вокруг Гренландии, обвинений в адрес лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и действий молдавских властей.

Среди своих подтвердившихся сценариев политик упомянул заявление французских официальных лиц о намерении вынести на голосование резолюцию о выходе из НАТО и слова Тимошенко о фашистском характере правящего режима на Украине. Также в список вошли президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр Александр Мунтяну, которые поддерживают идею ликвидации молдавского государства и его объединения с Румынией.

