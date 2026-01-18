Форма поиска по сайту

18 января, 12:13

Медведев заявил о его сбывающихся "абсурдных" прогнозах на фоне событий в США и Европе

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о своих сбывающихся "абсурдных" прогнозах в свете событий вокруг Гренландии, обвинений в адрес лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и действий молдавских властей.

Среди подтвердившихся сценариев политик упомянул заявление французских официальных лиц о намерении вынести на голосование резолюцию о выходе из НАТО и слова Тимошенко о фашистском характере правящего режима на Украине.

Также в список вошли президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр Александр Мунтяну, которые поддерживают идею ликвидации молдавского государства и его объединения с Румынией.

Вместе с тем Медведев привел в пример предсказания новость о том, что США рассматривают возможность нападения на Гренландию, отдавая предпочтение территории острова, а не принципу атлантической солидарности, и что европейцы будут наказаны пошлинами за защиту в рамках НАТО. В завершение своего перечня он упомянул появившуюся в западных СМИ новость о том, что президент США планирует сделать заявление о контакте людей с инопланетянами.

"Сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022–2024 годах. Но нет! Это новости последних дней. Прогнозы-то сбываются", – написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале.

Ранее своим прогнозом также поделилась премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она заявила, что 2026 год будет гораздо хуже, чем 2025-й.

Слова политика прозвучали в ходе рождественской встречи с членами правительства. Она посоветовала представителям кабмина хорошо отдохнуть в праздники, чтобы быть готовыми к грядущим событиям.

