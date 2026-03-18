Новости

Новости

18 марта, 17:36

Экономика

Курс доллара на межбанковском рынке превысил 84 рубля впервые с сентября 2025 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На российском межбанковском рынке курс доллара впервые с 26 сентября 2025 года поднялся выше 84 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 16:35 он вырос на 2,03% и достиг 84,05 рубля. Евро к этому времени прибавил 1,57% и находился на уровне 96,54 рубля.

Доллар растет уже на протяжении недели. В частности, 13 марта американская валюта превышала 80 рублей впервые с 19 декабря 2025 года, а 16-го числа установилась на отметке в 81,02 рубля.

17 марта расчетный курс доллара впервые с 22 октября 2025 года превысил отметку в 82 рубля. Американская валюта подорожала на 44 копейки по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 81,92 рубля. Утром 18-го числа курс составлял уже 83,09 рубля.

Эксперты считают, что такая тенденция приведет к подорожанию доллара до 95–100 рублей к концу 2026 года. Крепкий рубль, в свою очередь, в этом году маловероятен из-за слабого платежного баланса.

