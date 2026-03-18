Мужчина, выносящий тело расчлененной девушки в чемоданах в Красногорске, попал на видео

Мужчина, вынесший тело расчлененной женщины в чемоданах в подмосковном Красногорске, попал на видео. Кадры опубликовал телеграм-канал "112".

Красногорская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, добавили в управлении ведомства по Московской области.

Также там уточнили, что погибшая была жительницей Ставропольского края.

Два чемодана с фрагментами тела 35-летней женщины были найдены рядом с домом в Красногорске 18 марта. После совершения преступления злоумышленник свел счеты с жизнью.

По данным телеграм-каналов, подозреваемый и убитая около месяца состояли в отношениях. Кроме того, он имел проблемы с деньгами и запрещенными веществами. Также СМИ писали, что мужчина работал в стрип-клубах Москвы и Подмосковья.