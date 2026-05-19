Власти Энергодара сообщили о критически высокой активности БПЛА

Фото: 123RF.com/palinchak

В Энергодаре наблюдается критически высокая активность вражеских дронов, удары наносились на протяжении всей ночи. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

Под удары БПЛА попали машины, блокпосты, а также жилые дома. Мэр Энергодара призвал местных жителей быть предельно осторожными, оставаться в укрытии и прочих безопасных местах.

Ранее Запорожская АЭС в очередной раз подверглась атаке со стороны ВСУ. Украинский дрон атаковал территорию, где находится списанная техника. В результате удара никто не пострадал.

Между тем в Курской области украинские войска атаковали частный дом в селе Марково. В результате погибла 68-летняя женщина, которая в момент удара находилась в огороде.