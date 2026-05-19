19 мая, 07:12

Политика

Дмитриев заявил о глобальном значении инвестиционного партнерства России и КНР

Фото: ТАСС/EPA/POOL/MAXIM SHEMETOV

Инвестиционное сотрудничество между Россией и Китаем играет ключевую роль в укреплении глобального взаимодействия, считает спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Российский фонд прямых инвестиций уже инвестировал в более чем 50 проектов с китайскими партнерами. Российско-китайское взаимодействие в сфере инвестиций жизненно важно для глобального партнерства, процветания и безопасности", – написал он на своей странице в соцсети X.

Дмитриев также добавил, что в настоящее время направляется в КНР для участия в переговорах.

Владимир Путин пробудет в Китае с официальным визитом с 19 по 20 мая. Поездка будет приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Президента в том числе будут сопровождать вице-премьеры Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, а также министры Сергей Лавров, Оксана Лут, Ольга Любимова, Андрей Никитин и другие высокопоставленные лица.

В рамках визита планируется подписание около 40 различных документов. Переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном форматах.

