Си Цзиньпин заявил о высоком уровне развития отношений РФ и КНР

Отношения России и Китая сохраняют высокий уровень развития и приносят хорошие результаты сотрудничества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Си Цзиньпин призвал работать над восстановлением авторитета ООН и продвигать многосторонность в международной области. Кроме того, по его словам, страны должны работать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединения стран БРИКС.

Председатель КНР добавил, что Москве и Пекину необходимо придерживаться стратегической решимости, доверять и поддерживать друг друга, совместно развиваться и выполнять свои собственные задачи.

"Необходимо в полной мере использовать преимущества соседства и взаимодополняемости, углублять всестороннее сотрудничество и повышать устойчивость развития", – цитирует его агентство Xinhua.

Си Цзиньпин обратил внимание, что отношения двух стран имеют особую ценность в условиях нынешней международной обстановки.

Глава МИД РФ прибыл в Пекин с официальным визитом 14 апреля. В программе министра были запланированы переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, которые прошли также во вторник. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, перспективы контактов на разных уровнях и координацию действий двух стран на международном уровне.

Лавров также подтвердил, что визит Владимира Путина в Китай состоится в первой половине 2026 года. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина непоколебимы перед "ветром любых бурь".

