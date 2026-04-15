Форма поиска по сайту
Новости

15 апреля, 07:37

Си Цзиньпин заявил о высоком уровне развития отношений РФ и КНР

Фото: kremlin.ru

Отношения России и Китая сохраняют высокий уровень развития и приносят хорошие результаты сотрудничества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Си Цзиньпин призвал работать над восстановлением авторитета ООН и продвигать многосторонность в международной области. Кроме того, по его словам, страны должны работать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединения стран БРИКС.

Председатель КНР добавил, что Москве и Пекину необходимо придерживаться стратегической решимости, доверять и поддерживать друг друга, совместно развиваться и выполнять свои собственные задачи.

"Необходимо в полной мере использовать преимущества соседства и взаимодополняемости, углублять всестороннее сотрудничество и повышать устойчивость развития", – цитирует его агентство Xinhua.

Си Цзиньпин обратил внимание, что отношения двух стран имеют особую ценность в условиях нынешней международной обстановки.

Глава МИД РФ прибыл в Пекин с официальным визитом 14 апреля. В программе министра были запланированы переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, которые прошли также во вторник. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, перспективы контактов на разных уровнях и координацию действий двух стран на международном уровне.

Лавров также подтвердил, что визит Владимира Путина в Китай состоится в первой половине 2026 года. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина непоколебимы перед "ветром любых бурь".

Читайте также


Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

